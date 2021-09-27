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Otomobil beton bariyerlere çarpıp yandı; 1 ölü, biri ağır, 3 yaralı 

İZMİR’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı. 

27 Eylül 2021 Pazartesi 03:55
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Otomobil beton bariyerlere çarpıp yandı; 1 ölü, biri ağır, 3 yaralı 

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi ile Hacılarkırı Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Emre A. idaresindeki 45 HB 7704 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonrası, otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Meydana gelen kaza sonucunda demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Emre A., yolcu konumunda bulunan Yasin A. ve Erkan A. 110 AKS ekiplerinin yaptığı müdahale ile çıkartıldı. Öte yandan, otomobilde yolcu konumunda bulunan Can Azad Yıldız’ın (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Emre Aslan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Erkan A. ve Yasin A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Emre A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Can Azad Yıldız’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKazaTrafik KazasıBornova
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