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Otomobil, 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı; 4 ölü

AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkarak 6 metre yükseklikten uçup, köprü ayağına çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

03 Kasım 2022 Perşembe 10:25
Otomobil, 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı; 4 ölü

Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar- Şuhut kara yolu Halımoru köyü mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgeden geçen 20 FT 500 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhalarına çarpıp, 6 metre yükseklikten uçarak köprü ayağına çarptı. İhbarla bölgeye giden ekipler, otomobildeki Hüseyin A. ile aynı aileden Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobile sıkışan cenazeler, 30 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Cenazeler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ölen kişilerin yakınları ise olay yerinde baygınlık geçirdi, aile üyelerini jandarma sakinleştirme çalıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarşuhutHalımoru KöyüKazaTrafik Kazası
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