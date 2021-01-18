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Otomobil, 30 metre yükseklikte asılı kaldı

ANKARA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp bariyerleri aştı. 30 metre yükseklikten düşmek üzereyken asılı kalan araçtaki 2 kişi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:28
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Otomobil, 30 metre yükseklikte asılı kaldı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3222'nci Cadde istikametinden 3230'uncu Sokak'ta bulunan evlerine doğru giden Dilan E. yönetimindeki 06 DM 3285 plakalı otomobil, gece boyu süren kar yağışında yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşıp sürüklenen otomobil, 30 metreden düşmek üzereyken asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri yara almayan sürücü Dilan E. yanındaki Ceyda P., polis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Araç, çekiciyle kurtarılarak otoparka kaldırıldı.

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2021 09:29
Anahtar Kelimeler:
çankayaKazaTrafik KazasıOtomobilAnkara
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