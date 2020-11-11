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Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, ‘İki taraflı zannettim’ dedi

Bursa'da, Mustafa Ç.’nin (38), halk otobüsünde iki genç kadına bakarak, kendisini tatmin ettiği öne sürüldü. Fark edilmesi üzerine kendisini ‘iki taraflı olduğunu sandım’ diyerek savunan Mustafa Ç.’nin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mustafa Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 11:22
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Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, ‘İki taraflı zannettim’ dedi

BURSA - Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan 93 hat numaralı Uludağ Üniversitesi-Terminal güzergahında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. Yolculardan Bahar B. (25), otobüsten ineceği duracağa yaklaşınca eşyalarını toparlamak istedi. Bahar B. çantasını hazırlarken hemen önünde duran Mustafa Ç.’nin kendisine bakarak, kendini tatmin ettiğini fark etti. Bunun üzerine Bahar B., bağırarak tepki gösterdi. Bahar B.’nin, Mustafa Ç.’nin kendisine ve yanında oturan yolcu Şule K.’ye (22) bakarak kendisini tatmin ettiğini söylemesi üzerine diğer yolcular da şüpheliye tepki gösterdi. Şoför, yaşananların ardından otobüsü durdurarak, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iki kadının şikayeti üzerine Mustafa Ç.’yi gözaltına aldı.

‘İKİ TARAFLI OLDUĞUNU SANDIM’ SAVUNMASI

Bu arada yolculardan biri, Mustafa Ç.’nin kendini savunduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bahar B.’nin Mustafa Ç.’ye, ‘Bunun izahı yok, kızınız var. Belki daha önce de yaptınız. Ben ses çıkardım, belki ses çıkarmayanlar da vardır’ demesi ve Mustafa Ç.’nin de ‘Ne olduğunu hatırlamıyorum. Gözlerimi görmüyor musun ben bir madde kullanıyorum, onun etkisindeyim. Benim de kız çocuğum var. Ben bir şey yapmadım’ dediği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde aynı zamanda Mustafa Ç.’nin ‘Ben iki taraflı olduğunu sandım’ demesi ise dikkat çekti.

'HALA ELİM AYAĞIM TİTRİYOR'

Olay sırasında otobüste olan yolculardan Enes Güler (20) yaşananları anlattı. Güler, yaşadığı olayın şaşkınlığıyla hala ellerinin titrediğini ifade ederek, “Her şey çok normalken birden bir kadın bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlamak için herkes ayağa kalktı, sonra olayı anlattılar. Biz de tabi çekmeye başladık. Tacizci ilk başta inkar etti ama sonra ‘Ben siz de beni istiyorsunuz sandım’ dedi. Bunun üzerine hanımefendi de ‘Ben sizin orada olduğunuzu dahi fark etmemiştim, nasıl sizi isteyebilirim’ diye tepki gösterdi. Sonra tacizci bir süre ‘hatırlamıyorum ne olduğunu’ dedi ama biz kameraları kapatınca yaptığını itiraf etti. Tacize uğrayan ve öğretmen olduğunu söyleyen kadın da olayı otobüs durağa yaklaştığında inmek için hazırlanırken fark etmiş. Biz olay sırasında adam kaçmasın diye onu tuttuk zaten, bir süre sonra da polisler geldi ve polisler iki tarafı da alıp götürdü. Bu olay karşısında çok kötü hissettim kendimi. Benim iki tane ablam var, onlar geldi gözümün önüne. Tacize uğrayan kadının kendini anlatmaya çalışması, tacizcinin ‘Siz de beni istiyorsunuz sandım’ diye kendini savunması çok kötüydü. Çocuğu olduğunu söyleyen tacizciye, tacize uğrayan kadın bir öğretmen olduğunu ve onun kızının yaşındaki çocukları eğittiğini söyledi. Bu durum beni çok etkiledi, hala elim ayağım titriyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaMustafa Ç.Polis Ekipleri
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