Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.05'te yaşandı.

Düziçi'ndeki 4,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, tüm hemşehrilerine geçmiş olsun diklerini ileterek, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık. Takip ve taramalarımız devam etmektedir." dedi.

Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.