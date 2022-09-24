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Osmaniye'de 'özel harekat' destekli hırsızlık operasyonu

OSMANİYE'de, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:52
Osmaniye'de 'özel harekat' destekli hırsızlık operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 26 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgelerdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait 400 kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, maske, şapka ve gözlük takıp, yüzlerini gizlemeye çalışarak hırsızlık yapan 9 şüphelinin kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında kadınların da bulunduğu C.G., M.Ç., G.B., A.A., E.K., M.Ç., N.K., B.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız kurusıkı tabancayla 2 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G., M.Ç., G.B., A.A. ve E.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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AdanaOsmaniyePolisOperasyonözel HarekatHırsızHırsızlıkçete
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