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Osmaniye'de 'Devlet Bey Konağı' inşaatı tamamlandı

Osmaniye'de 'Devlet Bey Konağı' inşaatı tamamlandı

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:40
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Osmaniye'de 'Devlet Bey Konağı' inşaatı tamamlandı

ANKARA - MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Osmaniye Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin doğduğu evin yerine yapıldığı öğrenilen konağın inşaatı, 3 gün önce sona erdi. Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan 'Devlet Bey Konağı'nın iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hâle getirildi. Üç katlı olarak inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı; cumbalı yapısı, göz alıcı ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu- Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor. Hâlen kentte akrabalarının yaşadığı bilinen MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin aile kökenlerine, Osmaniye'ye ve Çukurova kültürüne bağlılığı biliniyor. Bahçeli'nin, Osmaniye'yi ziyareti sırasında bu konakta kalması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bey KonağıOsmaniye
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