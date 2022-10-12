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Osmaniye'de deprem sonrası hasar tespiti

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:42
Osmaniye'de deprem sonrası hasar tespiti

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bazı evlerde çatlak oluştuğu ortaya çıktı, ekipler hasar tesipiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün saat 18.48'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar, uzun süre evlerine giremedi. Depremin ardından evlerine dönen bazı kişiler ise çatlaklarla karşılaştı. Düziçi ilçesi Böcekli beldesine bağlı Çerçioğlu köyünde yaşayan Ahmet Mert'e ait evde çatlaklar oluştu. Mert, "Köyümüzde 2 evde çatlaklar var. Hasar tespiti yapıldı. Ekipler, bu konu üzerinde çalışıyor" dedi. Deprem sonrası ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şu an itibariyle, 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir" demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeDeprem
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