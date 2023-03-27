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Osmaniye'de av yasağı öncesi balıkçılar Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor

Balıkçı Mehmet Doğru, "Evimizin rızkını çıkarabildik çok şükür ama geçen sene daha iyiydi." dedi.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:03
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Osmaniye'de av yasağı öncesi balıkçılar Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor
Osmaniye

Osmaniye'de, 1 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi balıkçılar Aslantaş Baraj Gölü'ne attıkları son ağları çekiyor.

Kahramanmaraş ile Osmaniye sınırları içinde yer alan 49 kilometrekare alana sahip Aslantaş Baraj Gölü'nde avlanma yasağı öncesinde balıkçıların mesaisi sürüyor.

Balıkçılar, 1 Nisan'da başlayacak ve 3 ay sürecek yasak öncesi gölden sezonun son balıklarını çekiyor.

Sabahın erken saatlerinde kayıklarına binerek göle açılan balıkçılar, önceki akşam göle bıraktıkları ağlara takılan balıkları toplayarak toptancılara satıyor.

Tuttukları balığın kilogramını cinsine göre 7 ila 30 liradan satan balıkçılar, geçimlerini bu sayede sağlıyor.

"Geçen yıl bu yıla nazaran daha iyiydi"

Göle son ağlarını seren Yasin Savrun, AA muhabirine, 15 yıldır geçimini balıkçılıkla sağladığını söyledi.

Balık sezonunu inişli çıkışlı yaşadıklarını anlatan Savrun, "Bazen çok balık oldu, bazen de hiç tutamadığımız... Geçen yıl bu yıla nazaran daha iyiydi. İklimden mi, suyun çekilip yeniden yükselmesinden mi bilmiyoruz. Gümüş kefali avlıyorduk, şu an bulamıyoruz." dedi.

Savrun, avlanma yasağı döneminde tarlada ve geçici işlerde çalışarak üç aylık süreci değerlendireceklerini belirtti.

Balıkçı Mehmet Doğru da av sezonunun sonuna geldiklerini ve birçok balıkçının kayığını kıyıya çekerek dinlenmeye çekildiğini dile getirdi.

Sezonun kötü geçmediğini aktaran Doğru, şunları kaydetti:

"Evimizin rızkını çıkarabildik çok şükür ama geçen sene daha iyiydi. Özellikle yazın çıkan gümüş kefalinden iyi kazandık. Kışın pek o balığı bulamadığımızdan diğer balıkları tutup sattık. Yasak döneminden 3-5 gün önce kayıkları, ağları çekip çıkarıyoruz. Yasak bitene kadar da tarla, inşaat gibi işlerde çalışıp rızkımızı kazanıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeAv YasağıAslantaş Baraj Gölü
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