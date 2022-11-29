Osmaniye'de 23 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinde makarna, mercimek çorbası ve karışık kızartma yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan öğrenciler, durumlarını yönetime haber verdi. Sabaha kadar 23 öğrenciden aynı şikayeti alan yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan 23 öğrenci, daha sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerle ilgili inceleme başlatılırken, sağlık durumları iyi olan öğrenciler de tedavilerinin ardından taburcu edilecek.