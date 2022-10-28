Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim...
Ankara'da konut alanları satışa çıkarıldı
Ankara'da konut alanları satışa...
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü

YALOVA'da, Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan mobilya yüklü TIR'ın dorsesinden yangın çıktı. Alev topuna dönen dorse itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

28 Ekim 2022 Cuma 23:19
Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü

Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü’nde geldi. Altınova’dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü M.L. (47) yönetimindeki A798AP177 yabancı plakalı mobilya yüklü TIR’ın, dorse kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü M.L., aracın çekici kısmını dorseden ayırıp, motor kısmının yanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilyaların tutuşmasıyla dorse alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR’ın dorse kısmı kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan TIR'ın dorsesinin alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Osmangazi KöprüsüTIRYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ormanda 4 kilo eroin ele geçirildi
Ormanda 4 kilo eroin ele geçirildi
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 13  gözaltı
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 13  gözaltı
Mantardan 23 kişi zehirlendi, uyarı yapıldı
Mantardan 23 kişi zehirlendi, uyarı yapıldı
Bursa'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu
Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu
19 saka kuşu avladı, 29 bin 627 TL ceza kesildi
19 saka kuşu avladı, 29 bin 627 TL ceza kesildi
Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Seyhan Nehri, yüzen barakalardan temizlendi 
Seyhan Nehri, yüzen barakalardan temizlendi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول