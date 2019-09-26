Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101940
ALTIN
274.371
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9915
EURO
6.1937
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine...
Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu
Milli judocu Merve Azak Dünya...
Yaşı 40 olan birinin kalp yaşı 80 olabiliyor
Yaşı 40 olan birinin kalp...
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara ihtiyacı var
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara...
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele

Kütahya'nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki kayın ormanında ağaçları istila eden binlerce kırmızı kuyruklu tırtıl için havadan ve karadan ilaçlama yapıldı. Tırtıllar, yaklaşık 105 hektarlık alandaki kayın ağaçlarında yaprak bırakmazken, Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “Tırtıllar kelebek olduğunda bir tanesi yaklaşık 400 yumurta bırakıyor. Bu önümüzdeki yıl sayısının 400 kat artacağını gösteriyor” dedi.

Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele

Kütahya'nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki kayın ormanında ağaçları istila eden binlerce kırmızı kuyruklu tırtıl için havadan ve karadan ilaçlama yapıldı. Tırtıllar, yaklaşık 105 hektarlık alandaki kayın ağaçlarında yaprak bırakmazken, Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “Tırtıllar kelebek olduğunda bir tanesi yaklaşık 400 yumurta bırakıyor. Bu önümüzdeki yıl sayısının 400 kat artacağını gösteriyor” dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:23
16 Okunma
Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele

KÜTAHYA - Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasındaki İkisular mevkiindeki kayın ormanını tırtıllar istila etti. Ormanda yaklaşık 105 hektarda etkili olan tırtıllar bu alanlardaki kayın ağaçlarında neredeyse yaprak bırakmadı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ormanda tırtıllardan örnek aldı. Yapılan incelemede tırtılların yaprakla beslenen ‘kırmızı kuyruklu kayın tırtılı’ olduğu belirlendi. İkisular mevkiinde ilk kez görülen tırtıllarla biyolojik mücadele başlatan orman ekipleri, havadan helikopterle, karadan ise arazözlerle ilaçlama yaptı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ın önderliğinde, Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu, Düzce ve Bursa Orman Fakülteleri Orman Zararlıları ile Mücadele Öğretim Üyeleri Dr. Beşir Yüksel, Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Şube Müdürleri ile İşletme Müdürlüğü teknik ekibinden oluşan heyet tırtılın etkilediği yaklaşık 100 hektar kayın ormanını gezdi. İlk etapta ormanda sık olan ağaçlar seyreltilmesi kararı alındı. Eylül sonunda toprak altına inecek olan tırtıllarla kış boyunca mücadele etme programı düzenlendi. Kayın tırtılı kayın ağaçlarını öldürmeyen ancak yoğun yaprak yemesi nedeniyle ağacın gelişimini geri bırakan bir kelebek olduğu ve başlatılan mücadelede başarılı olunacağı ifade edildi.



‘400 YUMURTA BIRAKIYOR’

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, tırtılların ağaçlara zarar vermediğini ancak gelişimini geciktirdiğini söyledi. Halen ormanda binlerce tırtılın ağaç yapraklarını yemeye devam ettiğini ifade eden Özoğul, “Kayın ormanındaki tırtıllar yaprakları yiyerek besleniyor. Havadan bakıldığında tırtılların yaprak yediği ağaçlar ve etkili olmadığı alanlar hemen kendini belli ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ilaçlama yaparak mücadele ediyor. Ormanda şu anda ilaçlama nedeniyle ölen tırtılları sürmek mümkün. Ancak mücadelenin sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Tırtıllar kelebek olduğunda bir tanesi yaklaşık 400 yumurta bırakıyor. Bu önümüzdeki yıl sayısının 400 kat artacağını gösteriyor” dedi.


‘SENEYE ORMAN KALMAZ’

Ormana yakın alanda çay bahçesi işleten Hüseyin Ordu da tırtılların ormandaki çok büyük alanda yaprakları yediğini belirterek şunları söyledi:

“50 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim. Ormanda bir taraf sonbaharı andırıyor, diğer tarafı ise hala yeşil. Müdahale edilmiş buralar havadan ilaçlanmış. Tırtıllar ölmüş ama her ağaçta neredeyse varlar. 100 hektar alanda etkili oluyormuş, bir tanesi 400 kadar yavru bırakıyor o nedenle daha güçlü mücadele edilmesi gerekiyor. Yetersiz olduğunu düşünüyorum. 10-15 gün sonra toprağa inecekler ve kelebek olduklarında 400 yumurta bırakacak seneye burada orman kalmaz diye düşünüyorum.”

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin tırtılla mücadelesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ormanı Istila Eden TırtılBiyolojik Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı
İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı
Tekirdağ'da okul yakınlarında uyuşturucu satanlara operasyon: 11 gözaltı
Tekirdağ'da okul yakınlarında uyuşturucu satanlara operasyon: 11 gözaltı
Tokat'ta sigara içen sürücülere ceza uygulandı
Tokat'ta sigara içen sürücülere ceza uygulandı
Falezlerde tehlikeli selfie
Falezlerde tehlikeli selfie
Ege'de yağış uyarısı
Ege'de yağış uyarısı
Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem
Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem
Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı
Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans