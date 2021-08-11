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Orman yangınlarından dönen itfaiyeciler ailelerine kavuştu

KOCAELİ’den, Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınlarına destek ekip olarak gönderilen 16 itfaiye eri, görev bölgelerine döndü. Alkışlar ve çiçeklerle karşılanan itfaiye erlerinin ailelerine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:57
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Orman yangınlarından dönen itfaiyeciler ailelerine kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 16 itfaiye eri, Antalya’da ve Muğla’da çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına destek vermek için yangının çıktığı bölgelere gitti. 13 günlük zorlu mücadelenin ardından bölgedeki yangınların kontrol altına alınmasıyla, görev yapan itfaiye erleri Kocaeli’ye geri döndü. İtfaiye Müdürlüğü’nde alkışlar ve çiçeklerle karşılanan itfaiye erlerinin ailelerine kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Bazı ailelerin, evlatlarına kavuştukları anda gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.  

İtfaiye erlerini çiçeklerle karşılayan ve kendilerine teşekkür belgesi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Aileleri de gurur duyuyor. Az önce burada bir sevgi seli yaşandı. Çocuklar babalarını çok özlemişti, onların sağ salim evlatlarına kavuşturan rabbimize şükürler olsun. Oradaki çalışmalarda ciddi katkıları oldu. İlk gün arkadaşlarımızı bölgeye gönderdik. 16 kişilik ekibimiz oradaki çalışmalara çok büyük katkılar verdi. Oradaki çalışmaları tamamladıktan sonra tekrar geri döndüler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

‘DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI ORADAYDI, MÜTHİŞ BİR MÜCADELE VARDI’

Yangın bölgesindeki görevini tamamladıktan sonra Kocaeli’ye dönen itfaiye eri Haluk Gülistan, çok büyük bir mücadele yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Hepimize çok geçmiş olsun. Rabbim tekrarını yaşatmasın ama iş başa düşünce yapabilecek bir şey kalmıyor tabii ki. Çok büyük bir mücadele verdik millet olarak, biz üstümüze düşeni yaptığımıza inanıyorum. Güzel bir ekibe sahibiz bütün itfaiye ekipleri olarak çok yoğun bir çalışma yaptık. Devlet bütün imkanlarıyla oradaydı, müthiş bir mücadele vardı bundan dolayı gururluyum.”

‘ÖNCE VATAN DEDİK, ÇOK ŞÜKÜR SAĞ SALİM GERİ DÖNDÜK’

Yangın bölgesinde 2 buçuk aylık bebeği İzzet’in videolarını izleyerek moral bulduğunu ifade eden Haluk Gülistan, sözlerine şöyle devam etti:

“Her gün çocuğumun videolarını izliyordum. Müsait olduğumuz durumlarda onun videolarıyla yetindim. Önce vatan dedik, çok şükür sağ salim geri döndük. Vicdanımız rahat bir şekilde geliyoruz. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Evladımı tekrar kucağıma almam benim için müthiş bir duygu. Kaç gündür bu anı bekliyordum. Sürekli bunun hayali içerisindeydim. Kokusuna doyamadım yavrumun.”

‘EVLADIMIN BANA YENİDEN SARILMASI ÇOK GÜZEL BİR DUYGU’

Oğlu Yusuf Özdemir’e yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ali Özdemir, “13 gündür zorlu bir mücadelenin içerisindeydik, apar topar gitmiştim eşime bile son anda haber verebildim. Yangın bölgesine gittik ve yangın söndürme işlemlerine başladık. İlk gün vardığımızda sabaha kadar çalıştık 30 saat gibi bir süre uykusuz görev yaptık. Orada değişik bir atmosfer vardı, 3-4 saatlik bir uyku bile bize yetiyordu. Her gün vakit buldukça çocuğumla görüntülü konuşuyordum, duygulanıyor tabii ki insan. Buraya vardığım anda bana yeniden sarılması çok başka bir duygu. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliİtfaiyeItfaiyeciAntalyaManavgatOrmanYangınMuğla
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