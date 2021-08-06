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Orman yangınlarında son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 44 ilde 191 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 13 yangının ise devam ettiğini açıkladı. 

06 Ağustos 2021 Cuma 08:22
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Orman yangınlarında son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz- 5 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu Twitter hesabından açıkladı. Pakdemirli açıklıklamasında, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

Yangınların detay durumuna göre ise Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 1 yangın, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2 yangın, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer 7 yangın, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1 ve Denizli'nin Güney ilçesinde 1 yangın devam ediyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliOrmanYangın
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