ORHANGAZİ MYO ‘DAN SEKTÖRE YENİ PROGRAM MÜJDESİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılında Otomotiv Programı öğrenci alım talebi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun bulundu.

Otomotiv Teknolojileri Programı 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 50 öğrenci kontenjanı ile yer alacak. Halen makine, bilgisayar programcılığı, peyzaj ve süs bitkileri ve elektronik teknolojileri olmak üzere toplam faal 4 bölümün yer aldığı Orhangazi Asil Çelik MYO’da yeni açılacak olan otomotiv bölümü ile faal program sayısı 5’e yükselmiş olacak. Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, lojistik üstünlüğünü bölgenin dinamikleri ile birleştirip otomotiv sektöründe iş bulan mezunlara sahip güçlü bir programı hayata geçirmeyi hedefliyor.