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Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor

RİZE'nin Pazar ilçesinde, Hemşin organik tarım havzası girişinde 25 bin metrekare olan ve daha önce çöp dökülen depolama alanının temizlenerek yürüyüş, dinlenme, spor tesisleri ile park ve sosyal tesisler yapılması için çalışma başlatıldı. Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, "Organik tarım vadisinin girişinde böyle kötü bir manzaranın olması uygun değildi. Çöplerden arındırılan alan sosyal alana dönüştürülecek" dedi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:20
Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor

Doğu Karadeniz'de bir dönem katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması ile kirlilik oluşan ancak 4 yıl önce katı atık bertaraf tesislerinin devreye alınmasıyla çöp dökülmesi durdurulan vadi, dere ve yol kenarları, eski haline dönüştürülüyor. Rize'nin Pazar ilçesinde, Hemşin organik tarım havzasına 5 kilometre mesafedeki 25 bin metrekarelik yer olan ve daha önce çöp dökülen vahşi çöp depolama alanı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce alınan kararın ardından kapatıldı. Çöplerden arındırılan alanda yürüyüş, dinlenme, spor tesisleri ile park ve sosyal tesisler yapılması için çalışma başlatıldı.

'SOSYAL ALANA DÖNÜŞECEK’

Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, ilçeye yakın mesafedeki alanı yeşile dönüştüreceklerini belirterek, "Hemşin ile Pazar arasındaki kara yolundaki bu saha uzun yıllardır çöp depolama alanı olarak kullanılıyordu. 3 ay önce devlet kurumlarımızın ciddi bir iş birliği ile çalışma başlatıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Osman Üçüncü hocamızın teknik raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği l Müdürlüğü, Pazar Belediyesi, Devlet Su İşleri’nin teknik elemanları ve kaymakamlığımızla birlikte burada bir proje uygulama alanı oluşturuldu. DSİ'nin makine ekipmanları ile dere ıslahı kapsamında bu alan temizlenmiş oldu. Yaklaşık 25 dönüm bir arazi kazandık burada. Derenin yanındaki istinat duvarları da yapıldıktan sonra burayı Pazar ilçemize, gençlerin farklı sportif faaliyetlerini yapabileceği alanlarla birlikte mesire alanı kazandıracağız. Rize-Artvin Havalimanı'nın açılması ile beraber çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Organik tarım vadisinin girişinde böyle kötü bir manzaranın olması uygun değildi. Çöplerden arındırılan alan sosyal alana dönüştürülecek" diye konuştu. 

Çöp dökülen sahanın yakınındaki sitede oturan Nurten Fıstık da "Çöplerden dolayı çok fazla koku oluyordu. Şimdi saha kapatıldı ve yeşil alana dönüştürülecek, çok mutluyuz. Bir daha çöp dökülmesini istemiyoruz. Yemyeşil bir vadinin içerisindeyiz orada çöp hiç yakışmıyordu” dedi.

Asife Büyükbaş ise çöp dolayısıyla oluşan kokudan ve sinekten çok rahatsızlık yaşadıklarını anlatarak, "Çok şikayetçiydik. Nihayet çöp dökülmesi yasaklandı. Orası da dinlenebileceğimiz bir alana dönüşecek, karara mutlu olduk. Bu kadar güzel yeşilliklerin arasında sonunda temiz hava alacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizKaradenizçöplükTarımTarım Havzası
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