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Ordu’da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı

Ordu’da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen, 3 bloktan oluşan 17’şer katlı binaların yıkım işlemi tamamlandı. İş makineleriyle moloz yığınlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

03 Haziran 2020 Çarşamba 12:00
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Ordu’da 17 katlı binaların yıkımı tamamlandı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17’şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen şubat ayında ‘Ordu’daki bina daha yıkılmadı mı?’ diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliğ edildi.



MOLOZLAR KALDIRILIYOR

Kentte 3 ay önce kırıcı iş makinesinin gökdelen inşaatı üzerine çıkarılmasıyla başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Yıkılan gökdelen inşaatından ise geriye moloz yığınları kaldı. İş makineleriyle moloz yığınlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



‘BURANIN PLAJ VE MESİRE ALANI OLMASINI İSTİYORUZ’

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, gökdelen inşaatının olduğu alanın plaj ve mesire alanı olarak kullanılmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e teşekkür etti. Güneytepe, “Biz imza kampanyası ile halkımızın desteğiyle bu güzelliğin yok edilmesini gündeme taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Belediye başkanımız buna duyarsız kalmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yıkım son aşamada. Bundan sonra buraya ne yapılacak? Bizim beklentimiz, Ordulu halkının da destek verdiği bir konu var. Buranın mesire alanı ve plaj olarak kullanılmasını istiyoruz. Bu yönde herkesin beklentisi var. Orada tarihi mezarlar, mezar taşları vardı yok oldu. Bundan sonra bu alanın halka açık bir alan olmasını istiyoruz.  Şuanda buranın park alanı olacağına dair bana yazı geldi” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ordu17 Katlı Binaların Yıkımı
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