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Ordu'da, heyelanlı mahallenin sakinleri tedirgin

ORDU'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi, son 10 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar nedeniyle kayıyor. 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise risk tespit edildiği mahallede cami de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Arazilerde yarıklar oluşurken, tedirgin olan mahalleli önlem alınmasını istiyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:00
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Ordu'da, heyelanlı mahallenin sakinleri tedirgin

Altınordu ilçesine bağlı 300 nüfuslu Topluca Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen heyelanın aralıklarla devam etmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Bugüne kadar 3 bina yıkılırken, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü mahallede, 9 binada risk tespit edildi, riskli yapılar tahliye edildi. Son olarak 13 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunun heyelan nedeniyle çökmesi endişe yarattı. Arazilerde yarıkların oluştuğu mahallede cami de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, heyelan tehlikesinin sürdüğü mahallede önlem alınmasını istiyor. AFAD ekiplerinin teknik inceleme yaptığı mahallede, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çöken grup yolunda fore kazıklarla önlem alınması için proje çalışması başlattı.

'YOLUN YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Topluca Mahallesi Muhtarı Hüseyin Beyazıt, belediye ve ilgili kuruluşlar tarafından yıllardır heyelan bölgesinde inceleme yapıldığını ancak henüz bir çözüm üretilemediğini söyledi. Mahallenin içinden geçen grup yolunda da heyelan nedeniyle çöküntüler meydana geldiğini, her seferinde çöküntü yere çakıl dökülmek suretiyle geçiştirildiğini belirten Beyazıt, "Heyelanla ilgili çalmadığımız kapı kalmadı. Defalarca konuyu yetkili birimlere ilettik. Her geçen gün yol daha da çöküyor ve heyelan etkisini artırıyor. Heyelan, cami ve mezarlara kadar dayandı. Bu sene daha da etkili oldu. Bahçede büyük yarıklar oluştu. Bir an önce tedbir alınarak yolun yapılmasını istiyoruz" dedi.

'2 KATLI EVİM YIKILDI'

10 yıl önce başlayan heyelanda kendisine ait 2 katlı evin yıkıldığını belirten mahalle sakinlerinden Şevket Arslan da, "Heyelan camiye dayandı, 3 ev buradan boşaltıldı. Boşaltılan evlerin karşısında da evler var. Yol çöküyor, çöktükçe çakıl ile dolduruyorlar. Sonuç yok, gelen öyle bakıp gidiyor. Bahçede toprakta yarıklar var, binaları aşağıya çekiyor, akıntı var. Mahallemizin tek camisi de heyelanla karşı karşıya. Kar suları eriyince, yağmur çok yağdığında sular çukurda birikiyor. Uçuk gittikçe büyüyor, bahçelerde büyük yarıklar var, hayvanlarda bahçelere otlamaya giremiyor" diye konuştu.

'YILLARDIR HEYELAN VAR'

Turan Kabal ise, "Burada yıllardır heyelan var, evler çöküyor, bahçelerde büyük yarıklar var. Mahalle merkezinin çevresinde de çöküntüler var. Burada herkes tedirgin. Yol çöktükçe getirip malzeme dolduruyorlar. Bahçelerde insan bile zor geziyor. Buraya bir önlem alınması gerek. Caminin yıkılmasına 2- 3 metre kaldı. Çözüm bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduHeyelanAltınorduMahalle
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