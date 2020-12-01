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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir merkezli 39 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 70'i muvazzaf 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 53'ü muvazzaf asker 63 şüpheli, gözaltına alındı. İzmir merkezli 5 ilde ise, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen, tamamı meslekten ihraç edilen ve polis memuru olan 41 şüpheli gözaltına alındı.

01 Aralık 2020 Salı 10:12
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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda TSK içindeki FETÖ yapılanmasında oldukları belirlenen 60'ı Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 82 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. İzmir merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 53'ü muvazzaf asker olmak üzere 63 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin çoğunluğunun uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

İZMİR'DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN POLİSLERE FETÖ OPERASYONU: 41 GÖZALTI

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen, tamamı meslekten ihraç edilen ve polis memuru olan 41 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen, tamamı meslekten ihraç edilen ve polis memuru olan 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖOperasyon
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