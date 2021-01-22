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Önce otobüse çarptı sonra durağa daldı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

BURSA'da soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce işçileri taşıyan otobüse çarptı ardından otobüs durağına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Bedirhan Olgun (23) hayatını kaybetti, otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın kısıtlama saatlerinde yaşanması ve otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

22 Ocak 2021 Cuma 09:30
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Önce otobüse çarptı sonra durağa daldı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde yaşandı. Bursa'dan Ankara istikametine seyreden sürücü Bedirhan Olgun idaresindeki, 16 LOL 28 plakalı otomobil soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Otomobil önce M.K.'nın kullandığı 16 EP 273 plakalı işçi otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından otobüs durağına daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan otomobildeki sürücü Bedirhan Olgun ile Bilal P., Yusuf B., Osman G. ve Muzaffer Samet T.'yi kurtarmak için yardıma koşarken bir yandan da durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Bedirhan Olgun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Olgun'un cansız bedeni ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOBÜS DURAĞININ BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Polis ekipleri de olası bir kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Bursa-Ankara Karayolu'nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olması ve otobüs durağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım 2 saat sonra normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilOtobüsTrafik KazasıKazaBursa
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