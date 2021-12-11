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Ölümlü kazaya karışıp, kaçtı; 1 saat sonra teslim oldu

ADANA'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kimliği belirsiz erkek, yaşamını yitirdi. Kaza yerinden kaçan, ancak plakası düşen minibüsün sürücü, yaklaşık 1 saat sonra polise teslim oldu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 09:02
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Ölümlü kazaya karışıp, kaçtı; 1 saat sonra teslim oldu

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz kişiye, hızlı olduğu belirtilen minibüsün çarpıp, kaza yerinden uzaklaştığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Kaza yerinde incele yapan polis ekibi, cesedin yakınında 46 ADS 083 plaka buldu. Yapılan sorguda, plakanın ölümlü kazaya karışan minibüse ait olduğu saptandı. Polis, minibüs sürücüsünü yakalamak için gidebileceği güzergahlarda önlem alırken, sürücü kazadan yaklaşık 1 saat sonra teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKazaTrafik KazasıSarıçam
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