Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
3. polis memuru da kefaletle serbest
3. polis memuru da kefaletle...
İstanbul'da dolunaylı gece
İstanbul'da dolunaylı gece
Koca: 'Çankırı’dan örnek geldi'
Koca: 'Çankırı’dan örnek geldi'
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya...
Törenle açıldı
Törenle açıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ölü sayısı 11'e yükseldi

Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:31
0 Okunma
Ölü sayısı 11'e yükseldi

Van'daki arama tarama çalışmaları 9'ncu günde de devam etti.  Van'daki arama tarama çalışmaları 4 rov, 4 sonar cihazı ile yürütlüyor. Rov cihazı 200 metre gölün tabanını tarayabiliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTekneBatıkKaçakGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
İKİ KUZENDEN ACI HABER!
İKİ KUZENDEN ACI HABER!
Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı
Törenle açıldı
Törenle açıldı
Falezlerde bulunan çantadan heykel çıktı
Falezlerde bulunan çantadan heykel çıktı
Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı