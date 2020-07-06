Ölü sayısı 11'e yükseldi

Van'daki arama tarama çalışmaları 9'ncu günde de devam etti. Van'daki arama tarama çalışmaları 4 rov, 4 sonar cihazı ile yürütlüyor. Rov cihazı 200 metre gölün tabanını tarayabiliyor.
DHA
Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Van'daki arama tarama çalışmaları 9'ncu günde de devam etti. Van'daki arama tarama çalışmaları 4 rov, 4 sonar cihazı ile yürütlüyor. Rov cihazı 200 metre gölün tabanını tarayabiliyor.
DHA