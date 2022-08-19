Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.021,23
ALTIN
1.019,01
DOLAR
18,11
STERLİN
21,46
EURO
18,22
Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor
Ege Üniversitesi 63 Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408...
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim...
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oltu Çayı kurudu

ERZURUM'un Karadeniz sınırında kalan ilçesi Oltu'daki çay, 35 ile 40 derece arasında seyreden hava sıcaklığında tamamen kurudu.

19 Ağustos 2022 Cuma 09:49
Oltu Çayı kurudu

Ağustos ayında sıcakların kavurduğu Erzurum'a 116 kilometre mesafede, Karadeniz Bölgesi'ne sınır olan 1275 rakımlı Oltu ilçesinde de son yılların en sıcak günleri yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre, en yüksek sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı ilçede ilkbahar aylarında taşkınların yaşandığı Oltu Çayı, tamamen kurudu. Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Oltu'yu ortadan ikiye bölen çaydaki kuraklık nedeniyle tarım arazileri de susuz kaldı.

Oltu Çayı'nın suladığı arazilerin susuz kaldığını belirten Ekrem Aydın, "Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Oltu Çayı maalesef kurumuş durumda. Oltu Çayı'nı bu durumda gördüğüm için inanın çok üzüldüm. Oltu Çayı'ndan sulanan tarım arazileri susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Tabi küresel ısınmanın neticesinde de Oltu Çayı'nın bu durumu bizleri üzüyor. Çayın eski günlerini arıyoruz" diye konuştu. 

Sebahattin Alkan da ilçede hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasıyla Oltu Çayı'nın kuruduğunu dile getirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumOltuOltu ÇayıKurakKuraklık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yol kenarında erkek cesedi bulundu
Yol kenarında erkek cesedi bulundu
İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü 
İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası öldü 
34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü
Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü
Yeni Yusufeli'nde hüzün ve sevinç bir arada
Yeni Yusufeli'nde hüzün ve sevinç bir arada
Uyuşturucu operasyonunda 1 Astsubay yaralandı 
Uyuşturucu operasyonunda 1 Astsubay yaralandı 
Bursa'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı
Bursa'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı
Zeytinli Rock Festivali mahkemeye taşındı
Zeytinli Rock Festivali mahkemeye taşındı
Aracında 4 silah ele geçirildi; 'Valizde ne olduğunu bilmiyordum' dedi
Aracında 4 silah ele geçirildi; 'Valizde ne olduğunu bilmiyordum' dedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول