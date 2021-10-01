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'Olan oldu, dünya umrumda değil'

BURSA'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan, ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu (51), “Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsedi” dedi. ‘Kendini arayan adam’ olarak dünya basınında da yer bulan Mutlu haberleri izlemediğini belirterek, “Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil” diye konuştu.

01 Ekim 2021 Cuma 09:43
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'Olan oldu, dünya umrumda değil'

İnegöl ilçesinde 28 Eylül gecesi arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu’nun eşiyle karşılaştı. Eşi, Beyhan Mutlu’dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Bölgede karşılaştığı arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Beyhan Mutlu, bir süre sonra “Beyhan Mutlu” diyerek bağıran arama kurtarma ekibine “Buradayım” diyerek cevap verince gerçek ortaya çıktı.

'KAYIP KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMEDEN ARAMAYA KATILDIM'

Sabah erken saatte evinin dışında gördüğü arama kurtarma ekiplerine yardım etmek için aralarına katıldığını belirten Mutlu, “Olay günü arkadaşım Mesut ile İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza. Sonrasında beraber alkol aldık. Saat geç olunca 'ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Yazlık evde alkol almıştık. Ben dinlenmek için diğer eve gittim. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş. Gece 01.00 gibi uyudum. Sabaha karşı 05.00 sıralarında uyandım. Dışarıda ekipleri görünce yanlarına gittim, ne olduğunu sordum. Kayıp biri olduğunu söylediler. Ben de aralarına karışarak, kayıp olan şahsı aramaya başladım. Kayıp kişinin kim olduğunu bilmeden aramaya katıldım” diye konuştu.

'BEYHAN MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEDİM AMA ARAMAYA DEVAM ETTİLER'

Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından kayıp olduğu düşünülen kişiye seslerini duyurmak isteyen ekiplerin “Beyhan Mutlu” diye bağırması üzerine ekiplerin kendisini aradığını anladığını söyleyen Mutlu, “Bir süre sonra Beyhan Mutlu'yu aradıklarını söylediler. İsmimi duyunca soğuk ter döküldü. Beyhan Mutlu olduğumu söyledim ama aramaya devam ettiler. Bana inanmadılar. Arkadaşım Mesut beni görünce durum ortaya çıktı. Bir anda ortalık karıştı. Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğuma emin olunca ekipler, gülümsedi” dedi.

‘OLAN OLDU, DÜNYA UMRUMDA DEĞİL’

‘Kendini arayan adam’ olarak dünya basınında yer bulduğu ve sosyal medyada gündem olduğunun hatırlatılması üzerine haberleri takip etmediğini söyleyen Mutlu, “Olaydan sonra hep çalıştım. Hiç haber okumadım. Burada telefon çok çekmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Kayıp olayında bana destek veren jandarma komutanlığı ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umrumda değil” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölBeyhan MutluKayıpArama
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