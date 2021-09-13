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Okul klimalarına ücretsiz bakım yapıyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan klima ustası Mustafa Dündar, eğitime katkı sağlamak amacıyla, köy okullarının klimalarına ücretsiz bakım yapıyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 10:09
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Okul klimalarına ücretsiz bakım yapıyor

Silopi'de yaşayan klima ustası Mustafa Dündar, ihtiyacı olan okulların klima bakımını ücretsiz gerçekleştiriyor. Bakım gerektiren klimaları tespit eden Dündar, okullara giderek klimaların iç üniteleri, filtreleri, hortum ve bakım isteyen parçalarında gerekli temizlik ve tadilatını yapıyor. Çitflik Ortaokulu ile Verimli İlk ve Ortaokulu'nun hidroforunun arızalı olduğunu öğrenen Dündar, kendi imkanıyla yeni bir hidrofor alarak arızayı giderdi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber tespit ettiği okulların klimalarına ücretsiz bakım yaptığını söyleyen ve "Eğitime benim de katkım olsun istedim" diyen Dündar, "Gezdiğimiz köy okullarında bazı klimalarının bakım onarımını giderdik. Başka bir okulumuzun da arızalı olan hidroforunu değiştirdik. Eğitim yılının ülkemize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSilopiOkulKlimaBakım
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