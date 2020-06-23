Odin'in zafer pozu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.C.B., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta narkotik köpeği 'Odin' ile yapılan aramada 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirildi. Odin, uyuşturucu ile poz verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.C.B., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA