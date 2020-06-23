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Odin'in zafer pozu

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta narkotik köpeği 'Odin' ile yapılan aramada 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirildi. Odin, uyuşturucu ile poz verdi.

23 Haziran 2020 Salı 08:24
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Odin'in zafer pozu
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul plakalı otomobille uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, otomobili yakın takibe alıp, uygun bir yerde yolu keserek durdurdu. Otomobilde narkotik köpek Odin ile yapılan aramada, 3 paket halinde 1 kilo 875 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Z.C.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.C.B., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsOdinUyuşturcuNarkotik
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