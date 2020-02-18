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Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beledesinde 'TCG Nusret Mayın Gemisi' ziyarete açıldı.

18 Şubat 2020 Salı 18:03
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Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri'nin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile Çanakkale ruhunun yaşatılması maksadıyla 'TCG Nusret Mayın Gemisi' Karabiga İskelesi'nde halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. TCG Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Bora Baran, yaptığı sunum ile geminin  tarihçesini anlattı. Görevliler, gemi hakkında ve Çanakkale Savaşı sırasında üstlendiği görevle ilgili bilgiler verdi. Yüzbaşı Boran Baran, gemiyi gezen çocuklarla ve halkla yakından ilgilenirken, öğrenciler gemide Çanakkale Savaşı ile ilgili videoları izledi.

Geminin ziyarete açılışına Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı AK Partili Adnan Pastırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Mustafa Can, “Çanakkale Deniz Zaferi'nin en önemli sembollerinden biri olan Nusret Mayın Gemisi'ni Karabiga'da ağırlamaktan büyük onur duymaktayız. Gemi komutanımıza ve mürettebatına teşekkür ederim” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nusret Mayın GemisiKarabigaçanakkaleBiga
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