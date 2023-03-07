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Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı 

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı.

07 Mart 2023 Salı 11:53
Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı 

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binaların enkazı, belirlenen noktalara taşınıyor.
İş makinesi operatörleri ve kamyon sürücüleri, yoğun çaba göstererek yıkıntıların ilçe dışına çıkarılması için aralıksız çalışıyor.
Depremde yıkılan binaların yanı sıra acil yıkım kararı alınan yapılarda da çalışmalar sürüyor.
Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'sinin yıkımının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Daire Başkanı Serdar Cenikli, AA muhabirine, enkaz transferinin gün içerisinde aralıksız sürdüğünü anlattı.
Nurdağı ve İslahiye'de 150 ekskavatör, 250 kamyon ve 12 uzun makaslı kesici makinenin çalıştığını anlatan Cenikli, şunları kaydetti:
"Söz konusu ilçelerde acil yıkım kararı alınmış ve yıkık binaların enkazlarının kaldırılması faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ekip ve makine oranımızı peyderpey artırıyoruz, binaların enkazlarını döküm alanlarına taşınmasını sağlıyoruz. Depremden bu zamana kadar 300 bin ton enkazın döküm alanına transferi sağlandı. Acil yıkım kararı alınmış olan binaların yüzde 70 oranında yıkımları gerçekleştirildi, yüzde 30'unun enkazı döküm alanına taşındı."

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşGaziantepNurdağıDepremBinaEnkazHasar
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