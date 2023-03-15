Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.131,93
ALTIN
1.164,70
DOLAR
18,99
STERLİN
22,94
EURO
20,21
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personel Alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik...
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler, yapımı tamamlanan prefabrik evlere yerleştiriliyor.

15 Mart 2023 Çarşamba 10:22
Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşmeye başladı

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için Nurdağı'nda yapımına başlanan 1068 prefabrik ve yığma yapıdan 72'si tamamlandı.

AFAD Koordinasyon Merkezi yanında yapımı tamamlanan prefabrik evlerin anahtarları, ailelere teslim edildi. Çocuk oyun alanları, okulları, sosyal donatı alanlarıyla depremzedelere kalıcı konutlara yerleşene kadar yuva olacak evlerin hızla tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Anahtarını teslim alarak ailesiyle evine yerleşmeye çalışanlardan Hasan Önder, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kötü günlerin geride kalması için kendilerine destek olanlara teşekkür eden Önder, "Bizi bu dar günde kurtardılar, sağ olsunlar, var olsunlar, çadırda kalıyoruz, ister istemez soğuk oluyor. Buraya geçince sıkıntılarımız bir nebze olsun azalacak." dedi.

Kasım Kılıç da evi çok beğendiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden Allah razı olsun, güzel evler yapmışlar. Bugün de anahtarlarımızı teslim aldım. Bundan iyisi can sağlığı." diye konuştu.

Hacer Çıngı, depremden önce 2'nci katta oturduğunu belirterek, "Depremde duvarlar üstümüze geldi, zorlukla çıktık. Şu anda evdeyiz, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Önce çadır, battaniye yiyecek ve içecek verdiler. Bu evi de görünce çok sevindik, dünya bizim oldu." ifadelerini kullandı.

Yasemin Çil, büyük bir felaket yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Her şeyimizi kaybettik, Rabbimden geldi, yapacak bir şey yok, bir imtihandan geçiyoruz. Çadırda yaşıyorduk elhamdülillah şu an evimiz oldu. O kadar mutluyum ki ev alırken bu kadar mutlu olmamıştım. Allah bundan aşağı düşürmesin, çok mutluyum. Bu duruma hiç üzülmedim, çünkü biz biliyoruz ki Rabbim alır Rabbim verir. İnancımız tamdır. Bunun bir imtihan olduğunun bilincindeydik. Hiçbir zaman isyan etmedim."

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşNurdağıDepremDepremzedeEvPrefabrik Ev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'ın Tut ilçesinde konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu
Adıyaman'ın Tut ilçesinde konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa Valisi Ayhan, kentte etkili olan sağanakla ilgili konuştu
Şanlıurfa Valisi Ayhan, kentte etkili olan sağanakla ilgili konuştu
Aydın açıklarına itilen düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı, 4'ünün cesedine ulaşıldı
Aydın açıklarına itilen düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı, 4'ünün cesedine ulaşıldı
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Ankara'da bir taksi otobüs durağında bekleyenlere çarptı
Ankara'da bir taksi otobüs durağında bekleyenlere çarptı
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi