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'Noel Baba' pandemi nedeniyle anılamadı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, halk arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un 1982 yılından bu yana düzenlenen anma töreni bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez yapılamadı. Noel Baba Barış Konseyi'nin bu yıl düzenleyeceği etkinlikler de pandemi nedeniyle ertelendi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:04
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'Noel Baba' pandemi nedeniyle anılamadı

ANTALYA - Halk arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos için Demre'de bugün müze olarak kullanılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde (Noel Baba Kilisesi) her 6 Aralık'ta anma etkinlikleri düzenleniyordu. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından 1982 yılında bu yana, Aziz Nikolaos'un ölüm yıl dönümü olan 6 Aralık günü müzede anma etkinliği yapılıyordu. Etkinlik ilk kez pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl düzenlenemedi. Her yıl Noel Baba'yı anmak için alternatif etkinlikler düzenleyen Noel Baba Barış Konseyi de bu yıl düzenleyeceği 'Barış Yolunda Laiklik' konulu 26'ncı Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı etkinliklerini erteledi.

Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, "Aradan 1600 yıl geçti. Çocukların sevgilisi, çocukların ve denizcilerin koruyucusu olarak dünyada haklı bir saygı gören Aziz Nikolaos'u unutmadık. Onu anmak, unutturmamak için 4- 7 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz etkinlikleri iptal etmedik. Ancak pandemi nedeniyle erteledik. Pandemide gelişen koşullara göre 2021 yılı içinde etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Halk arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti olan Patara'da doğdu. Genç bir din insanı olarak Myra'ya (Demre'ye) gelen Aziz Nikolaos, 6 Aralık 343 tarihinde azizlik mertebesine erişerek Demre'de öldü. MS 6'ncı yüzyılda Aziz Nikolaos adına bir kilise inşa edildi. Mezarı da bugün müze olarak kullanılan bu yapının içindedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiAnmaNoel Baba
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