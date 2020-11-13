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NİLÜFER’İN SULTANLARI GÜLDÜRDÜ..

Nilüfer Belediyespor ikinci yarının ilk maçında 14 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul’da Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak

13 Kasım 2020 Cuma 13:03
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NİLÜFER’İN SULTANLARI GÜLDÜRDÜ..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ilk yarısı tamamlanan misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı İlbank’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Nilüfer ekibi böylece ilk yarıyı 5. bitirmiş oldu. misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 14. hafta erteleme maçında, evinde İlbank ile karşı karşıya geldi. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen Nilüfer ekibi ile İlbank karşılaşması Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda gerçekleşti. İlk sette rakibinin oyun kurmasına izin vermeyen Nilüfer Belediyespor bu seti 25-10 gibi açık bir farkla kazandı.

İkinci sete konu ekip İlbank etkili başlasa da, ilerleyen dakikalarda Nilüferli voleybolcular oyun kontrolünü ele geçirdi. Set sonlarında hata yapmayan Nilüfer Belediyespor bu seti 26-24 kazanarak setlerde durumu 2-0 yaptı. 3. sette İlbank  file önü üstünlüğünü ele geçirdi. Set boyunca skor üstünlüğünü elinde tutan Ankara ekibi bu seti 25-22 alarak setlerde durumu 2-1’e taşıdı. Çekişmeli geçen 4. seti Nilüfer’in sultanları 25-17 aldı ve böylece Nilüfer ekibi, maçı 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Nilüfer’in sultanları 1 maç eksik olmasına rağmen ligin ilk yarısını 9 galibiyet ve 27 puanla 5. sırada tamamladı. Nilüfer Belediyespor’un ABD’li yıldızı Sarah Wilhite ürettiği 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, mavi yeşil beyazlı ekibin diğer yabancıları Emily Maglio 18 (5 blok sayısı), Willow Johnson da 17 sayı üreterek galibiyete katkıda bulundular.


 

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Mustafa YıldızNilüferönce Vatan
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