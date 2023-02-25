Niğde Valisi Koç,  Obruk köyünde incelemede bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye'ye koordinatör olarak görevlendirilen Vali Koç, Obruk köyünde meydana gelen deprem nedeniyle köye geldi.

Ekiplerden bilgi alan Koç, köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 17.01'de, merkez üssü Ereğli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem nedeniyle AFAD ve jandarma ekiplerinin köyde bulunduğunu ve depremle ilgili inceleme yaptığını söyledi.

Bugün yaşanan depremle ilgili de bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Köyümüzde yaklaşık 400 hane var, 1000 nüfuslu. Allah'a şükür ki şu ana kadar 85 evimiz kontrol edildi, çok ciddi bir hasar gözükmüyor. Sadece sıva çatlakları şeklinde hasar var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri ve mühendislerimiz buradaki son haneyi kontrol edip çalışmayı bitirecek. Hemşerilerimize geçmiş olsun."