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Niğde'de korkutan depremler

Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, merkez üssü Bor ilçesi ile hissedildiği yakın çevresinde endişe yarattı. Bor'da, bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:49
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Niğde'de korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.08’de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Niğde’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. sarsıntı ile ibirlikte özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelerde göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

AKSARAY'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.
5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 06.37'de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesinde zeminden 7.03 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Dün saat 22.08'de yine Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.

AKSARAY OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise deprimen Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı. 

GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİLER

Niğde’nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Obruk Köyü’ndeki bazı kerpiç evler zarar gördü. Artçı sarsıntıların da meydana geldiği köyde AFAD ekipleri depremzedeler için kısa sürede 14 çadır kurdu. Evleri zarar gören vatandaşlar geceyi çadırlarda, araçlarında ve hasarsız evlerde geçirdi. Türk Kızılay ekipleri de ikram aracını depremzedelere açtı. Geceyi korku içerisinde uykusuz geçirdiklerini belirten depremzedeler, yardımlar nedeniyle teşekkür etti

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeDepremAfad
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