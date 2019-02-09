Nevşehir'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Kayseri yolunun 54'üncü kilometresi Garipçe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Nevşehir'den Kayseri istikametine seyir halinde olan Cuma Kuruçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Nevşehir istikametine seyir halinde olan ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 38 UY 2014 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Cuma Kuruçay ve Merve Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.