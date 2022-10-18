Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.885,23
ALTIN
986,89
DOLAR
18,59
STERLİN
21,06
EURO
18,31
PTT'den arsa satış ihalesi
PTT'den arsa satış ihalesi
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim...
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanı
İcra Müdür ve İcra...
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nevşehir'de balon sert iniş yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR'de rüzgar nedeniyle sert iniş yapan sıcak hava balonundaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

18 Ekim 2022 Salı 11:32
Nevşehir'de balon sert iniş yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Bu sırada balondaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NevşehirBalonKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor
Maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor
Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava
Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava
Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Mevlana şehri Konya’da ‘Kitap Günleri’ açıldı
Mevlana şehri Konya’da ‘Kitap Günleri’ açıldı
Madendeki yangını söndürme çalışmalarına katılan işçi: Bizim kaderimiz yer altındaymış 
Madendeki yangını söndürme çalışmalarına katılan işçi: Bizim kaderimiz yer altındaymış 
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Şanlıurfa’da 350 polis ile 'torbacı' operasyonu: 48 gözaltı
Şanlıurfa’da 350 polis ile 'torbacı' operasyonu: 48 gözaltı
İzmir’de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir’de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
Rize'de heyelanda bahçesi çöken okulda 14 ay sonra eğitim başladı
Rize'de heyelanda bahçesi çöken okulda 14 ay sonra eğitim başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول