Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Gebze’de fabrika yangını
Son Dakika
Gebze’de fabrika yangını
Sarıyer'de orman yangını
Son Dakika
Sarıyer'de orman yangını
Bakkal dükkanı, yangında küle döndü
Son Dakika
Bakkal dükkanı, yangında küle döndü
Yolda yürüyen kişi silahlı saldırıda yaralandı
Son Dakika
Yolda yürüyen kişi silahlı saldırıda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

AYDIN’IN Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:35
0 Okunma
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu maddenin imal edilmesini durdurmak, satışını engellemek ve kullanımını önlemek adına çalışma başlattı. Polis, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre sonra polis ekipleri, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, satışa hazır halde 250 gram esrar, 15 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ş. E.,  S. E. ve V.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ş.E. ve S. E. tutuklandı, V. Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NazilliUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Gebze’de fabrika yangını
Gebze’de fabrika yangını
Bakkal dükkanı, yangında küle döndü
Bakkal dükkanı, yangında küle döndü
Ankara'da TIR, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Ankara'da TIR, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
81 ilde 'koronavirüs tedbirleri denetimi' yapılacak
81 ilde 'koronavirüs tedbirleri denetimi' yapılacak
Van'daki tekne faciasıyla ilgili yeni gelişme!
Van'daki tekne faciasıyla ilgili yeni gelişme!
Gaziantep'te, vaka sayısındaki artışa rağmen kurallara uyulmuyor
Gaziantep'te, vaka sayısındaki artışa rağmen kurallara uyulmuyor
7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu
7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu
Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek
Kars Vadisi Projesi kentin kaderini değiştirecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı