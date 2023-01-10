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Müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Müzisyen Hakan Yelbiz, Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi, eşi Sabine Ayper Yelbiz yaralandı.

10 Ocak 2023 Salı 11:10
Müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Hakan Yelbiz'in kullandığı 35 BFR 639 plakalı otomobil, Milas-Söke kara yolunda dere yatağına devrildikten sonra ağaca çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Yelbiz ve eşi Sabine Ayper Yelbiz, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekibi, Hakan Yelbiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bas gitarist Hakan Yelbiz'in aranjörlük ve prodüktörlük yaptığı, Mustafa İpekçioğlu ile kurduğu orkestrada görev almasının yanı sıra Hakan Altun başta olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzasının bulunduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MüzisyenHakan YelbizMuğlaMilasKazaTrafik Kazası
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