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Muş’taki örtü yangını kontrol altına alındı

31 Ağustos 2021 Salı 13:44
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Muş’taki örtü yangını kontrol altına alındı

MUŞ -  Muş'ta dağlık alanlarda dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Muş'a, 10 kilometre uzaklıktaki 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu’ndaki Derecik köyü bölgesinde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, Jandarma ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, engebeli arazide yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sonucu yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 

Yangın bölgesinde ufak bir kıvılcımın büyük yangına yol açmaması için hazır beklediklerini belirten Muş Belediyesi itfaiye personeli Serdal Soylu, soğutma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
örtü YangınıKontrolMuş
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