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Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 Yaşında

10 Ağustos 2021 Salı 13:16
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Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 Yaşında

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, kuruluşunun 140. yılını törenle kutladı. Türkiye'nin ilk taşra belediyelerinden biri olan, 131 mahallesiyle Bursa’nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin kuruluşunun 140. yılı, Cumhurluk Alanında kutlandı. Törene; Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve belediye personeli ile birlikte vatandaşlar katıldı.  Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Dev çınar 140 yaşında.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, konuşmasında; “Dile kolay 1881 yılında toprakla buluşan dev hizmet çınarı bugün 140 yaşına girdi. Ne mutlu bize dünyada birçok ülkenin tarihinden daha eski bir geçmişe sahibiz. Kökleri geçmişi, dalları geleceğe uzanan bu büyük Türk çınarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bu kutlu tarihin bir parçası olmaktan, yeni ve yeniden bir tarih yazmaktan, bu aziz millete hizmet etmekten şeref duyuyoruz” dedi. Mustafakemalpaşa bizim ortak sevdamız.
Başkan Kanar, ”Cesaretle ve inançla, adını taşımaktan gurur duyduğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz' sözünün altını çizerek, Bizler de bu yola dinlenmemek üzere çıktık.  Durmadan, dinlenmeden bu güzel ilçeye, bu güzel insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz, çalışacağız. Tek hedefimiz, amacımız; bizden önceki büyüklerimiz, atalarımız gibi bugün yeniden tarih yazmak. Bunun için gündüzümüzü gecemize katıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarımız aziz milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için ailemizden özelimizden feragat ederek büyük bir mücadele ve gayret gösteriyoruz. Çünkü, Mustafakemalpaşa bizim büyük ailemiz, geçmişimiz, geleceğimiz, ortak sevdamız şeklinde konuştu. Tarihi hizmetlerle tarih yazacağız. Daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Mustafakemalpaşa için milletimizin duası ve desteği, milletimize ve vatanımıza olan engin sevgimiz, Allah aşkımız ve inancımızla tükenmeyen bir mücadele sergiliyoruz diye sözlerini sürdüren Başkan Kanar, “Bizden önce bu kutsal hizmet bayrağını şan ve şerefle taşıyan, ismini sayamadığım Mustafakemalpaşa sevdalısı, dava adamını tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Tüm sevgili hemşehrilerime söz veriyorum. 140 yıllık dev tarihin bir parçası olarak hayırla yad edilecek tarihi hizmetlerle tarih yazacağımıza söz veriyorum ifadelerini kullandı.

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Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 Yaşında
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