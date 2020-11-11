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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİ’NDE ANILDI

Bursa Uludağ Üniversitesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle anma töreni gerçekleştirdi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:45
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİ’NDE ANILDI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene çok sayıda akademisyen, personel ve öğrenci katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un anıta çelenk koyması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen törende BUÜ Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler hazır bulundu.

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AtatürkBuüönce Vatan
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