MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİ’NDE ANILDI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene çok sayıda akademisyen, personel ve öğrenci katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un anıta çelenk koyması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen törende BUÜ Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler hazır bulundu.