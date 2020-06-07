Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Musa Ağacı'na ziyaretçi akını
'Musa Ağacı'na ziyaretçi akını
Hamilelere canlı yayınla eğitim
Hamilelere canlı yayınla eğitim
Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı
Çilek, karpuz, erik ve kirazın...
Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi öldü
Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi...
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Musa Ağacı'na ziyaretçi akını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan, Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

07 Haziran 2020 Pazar 10:01
0 Okunma
'Musa Ağacı'na ziyaretçi akını

Kentin sahil kesimindeki ilçesi Samandağ'a bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak biliniyor. 7,5 metre gövde genişliği ve 17 metre boyuyla bölgenin simgesi haline gelen Musa Ağacı, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yöre halkı tarafından ağacın, Samandağ'da Hz. Musa'nın elindeki asayı toprağa sapladıktan sonra asanın yeşerip fidana dönüşmesi sonucu ortaya çıktığına inanılıyor. Halk arasında Ab-ı Hayat suyundan can bulan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığı düşünülüyor.

'AĞAÇ KADAR SUYUN DA KUTSAL OLDUĞUNA İNANILIYOR'

Hıdırbey Mahallesi İhtiyar Heyeti üyelerinden Burhan Sındık, çocukluğundan beri Musa Ağacı'nın hikayesini dinlediğini ve kutsal olduğuna inandıklarını belirtti. Özellikle bölgede yaşayan insanların ağacın karşısında bulunan ve ağaca can verdiği düşünülen Ab-ı Hayat çeşmesinden akan suyu şişelere doldurup evlerine götürdüklerini söyleyen Sındık, "Bu ağaç bizim için çok değerli. Bundan dolayı ona can veren suyun da kutsal olduğuna inanılıyor. Damacanalara doldurup götürüyoruz" dedi.

Ağaç nedeniyle mahallelerine ziyaretçi akını yaşandığını dile getiren Sındık, yerli ve yabancı turistlerin ağacı görmek için sık sık bölgeye geldiklerini kaydetti.

'İKİ DALI KOPTU AMA KİMSE ZARAR GÖRMEDİ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli olarak ağaca bakım yapıldığını anlatan Sındık, "Ağaç 3 bin yıllık olduğu için geçmişte iki dalı koptu. Çok ilginçtir, o dallar kopup düştüğünde burada insan kalabalığı vardı ve buna rağmen kimse zarar görmedi. İnsanlar kutsal görüyor bu ağacı" diye konuştu.

Musa Ağacı'nın hikayesini duyduktan sonra görmek için Mersin'den Hıdırbey'e geldiğini belirten Eda Hançer ise yöre halkından hikayelerinin ayrıntılarını öğrendiğini ve ağaçla fotoğraf çekilmekten mutlu olduğunu söyledi.

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile tescil edilen ve koruma altına alınan Musa Ağacı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HataySamandağHazreti MusaMusa Ağacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor
'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor
Bursa'da, sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Bursa'da, sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
'Beyaz altın' yerine patates ekimiyle kazançları arttı
'Beyaz altın' yerine patates ekimiyle kazançları arttı
Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı
Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı
Koronavirüse QR kodlu önlem
Koronavirüse QR kodlu önlem
Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi öldü
Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi öldü
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Tarsus'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Tarsus'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Rize'de ilk kez yayla kekiği hasadı yapıldı
Rize'de ilk kez yayla kekiği hasadı yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı