Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.050,83
ALTIN
962,55
DOLAR
14,65
STERLİN
19,27
EURO
16,05
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

09 Mart 2022 Çarşamba 11:18
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta, kar yağışı etkili oldu. Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizledi. Ekipler ayrıca tedbir amaçlı tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de kar nedeniyle kapanan 47 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Nizamettin Meriç, "Muş halkı olarak tamamen yaz mevsimine yönelik hazırlıklarımızı sürdürürken, sabah kar ile uyandık. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü, bugün yeniden gerçekleşti" dedi.

Nimet Erez de güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, mart ayının dert ayı olduğu söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşKarKöy YoluUlaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karlıova'da 20 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova'da 20 köy yolu, kardan kapandı
VATAN SEVERLER PARTİSİ LİDERLİK YOLUNDA!
VATAN SEVERLER PARTİSİ LİDERLİK YOLUNDA!
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları
Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları
'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu
'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi
Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın
Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma