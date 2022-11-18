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Muğla ve İzmir’de deprem

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Kasım 2022 Cuma 07:56
Muğla ve İzmir’de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 07.26'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

İZMİR'de, merkez üssü Gaziemir ilçesi olmak üzere, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.09'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaİzmirDepremAfad
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