Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1467
ALTIN
437.936
DOLAR
7.4076
STERLİN
10.1365
EURO
8.9613
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553...
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
Konut ve çevre düzenlemesi...
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muğla'da tefeci operasyonu 

MUĞLA’da yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi, 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İkilinin adreslerinde borç alanlara ait tapu senetleri ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 09:50
7 Okunma
Muğla'da tefeci operasyonu 

Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 araç satış sözleşmesi, 15 tapu senedi, 6 çek, tabanca mermisi ile 4 bin 965 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç. ve M.S.Ç., sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin yüksek faiz ile borç verdikleri kişilerin tapu ve araç ruhsatlarına el koydukları öğrenildi. Evde bulunan 15 tapu senedinin de borç verilen kişilere ait olduğu öğrenildi.

Tapu ve ruhsatlar sahiplerine teslim edilirken, soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaTEFETefeciOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşıyı bulan Türk çiftin, tersten tablosunu çizdi
Aşıyı bulan Türk çiftin, tersten tablosunu çizdi
Tokat- Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Tokat- Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı ‘Tiryaki’ buldu
Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı ‘Tiryaki’ buldu
Profesörden 'su tasarrufu' çağrısı
Profesörden 'su tasarrufu' çağrısı
Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı
Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı
Trabzon’da alt yapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü
Trabzon’da alt yapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü
Ordu’da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Ordu’da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Samsun’da sanayi sitesinde yangın
Samsun’da sanayi sitesinde yangın
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş 
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma