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Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

27 Ocak 2023 Cuma 12:10
Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Marmaris'te meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede rüzgarın şiddeti 70,2 kilometre olarak ölçüldü. Güneydoğudan (keşişleme) esen fırtına ağaçları devirdi, dev dalgalar oluşturdu, iş yerlerinin tabelalarını tentelerini uçurdu.
İlçede gece saatlerinde başlayan fırtına dolayısıyla Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde ağaçlar devrildi. İçmeler ve Sarıana Mahallesi'nde ağaçlar otomobillerin üzerine düşerek zarar verdi. Turunç Mahallesi'nde devrilen ağacın kapattığı yolu, ekipler açtı.
İçmeler Mahallesi'nde bir otelin camı çalışanların üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralanan bir kişi ayakta tedavi edildi.
Körfezde alargada bekleyen tekneler dev dalgaların içinde kaldı. Dev dalgalar sahillerdeki işletmelere ulaştı,
Sağanak ve dolu dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları kaldırıyor, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışıyor.
Emniyet ve jandarma ekipleri de mahallelerde denetimler gerçekleştiriyor.
Marmaris'te fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.
- Menteşe
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanları suyla doldu.
Muğla-Yılanlı ve Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde yola düşen kaya parçaları ulaşımı engelledi. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.
- Seydikemer
Seydikemer ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
İlçede gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarda Yaka Mahallesi Türbe mevkisinde ağaç devrildi. Yaka ve Arsa Mahallesi arasında ulaşım sağlanamadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
-Milas
Milas İlçesinin Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkisinde su baskını yaşandı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle ekipler su baskını olan evlere güçlükle müdahalede bulundu.
Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisMilasYağmurYağış
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