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Müfettiş yardımcısı alınacak

Beylikdüzü Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak

06 Kasım 2021 Cumartesi 14:08
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Müfettiş yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacak.
 
Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı sınav 2 Şubat 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Trakya Salonu) gerçekleştirilecek.
 
Adayların, 20 Aralık 2021 tarihinden 24 Aralık 2021 tarihine kadar Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.11.2021 14:12
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Müfettiş YardımcısıBEYLİKDÜZÜönce VatanBeylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alacak
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