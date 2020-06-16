MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin testi pozitif çıktı

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde dün Milli Savunma Üniversitesiına giren bir, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı. Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılantesti pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmene ulaştı. Ailelerden, çocuklarını evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, sınav sırasında bir öğrencinin rahatsızlandıktan sonra boş bir sınıfa alındığını, testi pozitif çıkması üzerine 1 gözetmen ve öğrencilerin izolasyona alındığını belirtti.

TEST YAPTIRDIĞINI BİLDİRMEMİŞ



İzmit’te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin sınavın yapılacağı binaya girerken, test yaptırdığını ÖSYM’ye bildirmediği, bu nedenle herkesle birlikte sınava girdiği belirtildi. Öğrencinin sınava girdiği sırada, İl Sağlık Müdürlüğü’nün testi pozitif çıkan öğrencinin ailesine ulaştığı, sınava girdiğinin belirtilmesi üzerine, görevlilerin öğrenciyi başka bir salona aldığı ve bu burada sınavı tamamlamasının sağlandığı bildirildi. Yetkililer, ÖSYM’nin herhangi bir şüphe durumunda veya sonucu pozitif olan adayların durumlarını bildirmesi durumundan ayrı binada sınava alınmasının sağlandığını açıkladı.