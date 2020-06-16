Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
MHP'nin kurultay tarihi belli oldu
MHP'nin kurultay tarihi belli oldu
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi...
Andone'nin durumu endişe veriyor
Andone'nin durumu endişe veriyor
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni bölge bulundu
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin testi pozitif çıktı

İzmit’te, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren öğrenci, rahatsızlanınca başka salona alındı. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sınava giren 15 öğrenci ile öğretmen, evlerinde izolasyona alındı.

16 Haziran 2020 Salı 08:38
0 Okunma
MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin testi pozitif çıktı
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı. Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmene ulaştı. Ailelerden, çocuklarını evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, sınav sırasında bir öğrencinin rahatsızlandıktan sonra boş bir sınıfa alındığını, testi pozitif çıkması üzerine 1 gözetmen ve öğrencilerin izolasyona alındığını belirtti.

TEST YAPTIRDIĞINI BİLDİRMEMİŞ

İzmit’te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin sınavın yapılacağı binaya girerken, test yaptırdığını ÖSYM’ye bildirmediği, bu nedenle herkesle birlikte sınava girdiği belirtildi. Öğrencinin sınava girdiği sırada, İl Sağlık Müdürlüğü’nün testi pozitif çıkan öğrencinin ailesine ulaştığı, sınava girdiğinin belirtilmesi üzerine, görevlilerin öğrenciyi başka bir salona aldığı ve bu burada sınavı tamamlamasının sağlandığı bildirildi. Yetkililer, ÖSYM’nin herhangi bir şüphe durumunda veya sonucu pozitif olan adayların durumlarını bildirmesi durumundan ayrı binada sınava alınmasının sağlandığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSÜSınavöğrenciIzmitKoronavirüsCovid19Pandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Tunceli'de maske takma zorunluluğu
Tunceli'de maske takma zorunluluğu
Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki
Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İçinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
İçinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Kenevirde 2 yeni tür tohum üretildi
Kenevirde 2 yeni tür tohum üretildi
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı