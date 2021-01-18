Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1523
ALTIN
442.466
DOLAR
7.5104
STERLİN
10.1248
EURO
9.0640
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
4 adet arsa satışa sunuldu
4 adet arsa satışa...
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

MLKP’ye en büyük operasyonda 5 tutuklama

İZMİR merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK terör örgütlerine yönelik son yılların düzenlenen en kapsamlı operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 47’si adliyeye sevk edildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:37
10 Okunma
MLKP’ye en büyük operasyonda 5 tutuklama

Mahkemeye çıkartılan 1 PKK ve 4 MLKP üyesi tutuklanırken, 42 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile İzmir eski il Başkanı Pınar Türk ev hapsi cezası alırken, eski İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas’ın tutuklandığı belirtildi. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü MLKP, 8'i DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi), 1'i TKP-ML ve 8'i PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ‘Şafak operasyonu’ gerçekleştiren ekipler, 51 şüpheliden 49'unu gözaltına aldı. 2 şüphelinin ise arama çalışması devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski İl başkanları Pınar Türk ile Kerim Altanmakas’ın da olduğu bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı ile A.B.’nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

5 TUTUKLAMA

Öte yandan, adliyeye sevk edilen 47 şüphelinden 5’i tutuklanırken, 42 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananların arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir eski İl Başkanı Kerim Altınmakas’ın da olduğu belirtildi. ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile İzmir eski İl Başkanı Pınar Türk’ün ev hapsi aldığı öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin 1’i PKK/YPG ve 4’ünün ise MLKP üyesi olduğu öğrenildi. Ayrıca, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 38 şüpheliye yurt dışına çıkma yasağı uygulandığı, 4 şüpheliye ise yurtdışı yasağı ve ev hapsi uygulandığı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MLKPPolisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNLÜ SANATÇI’DAN BAŞKAN YILMAZ’A ZİYARET
ÜNLÜ SANATÇI’DAN BAŞKAN YILMAZ’A ZİYARET
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor
Otomobil, 30 metre yükseklikte asılı kaldı
Otomobil, 30 metre yükseklikte asılı kaldı
Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı
Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bartın’da gemi battı
Bartın’da gemi battı
Görme engelliden sürücülere uyarı: Sokaklarda biz de varız, bizi unutmasınlar
Görme engelliden sürücülere uyarı: Sokaklarda biz de varız, bizi unutmasınlar
Tarsus'ta sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı
Tarsus'ta sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı
Edirneli sebze üreticileri seralarda dona karşı önlem alıyor
Edirneli sebze üreticileri seralarda dona karşı önlem alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma