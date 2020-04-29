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Minik Esra'dan kahreden haber!

Samsun’da oyun oynadığı sırada 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Esra Musluk (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 08:35
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Minik Esra'dan kahreden haber!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Esra Musluk, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Esra Musluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle ilgili Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunEsra MuslukKaza
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