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Minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı

Aksaray'da atletizm turnuvasından dönen lise öğrencilerini taşıyan minibüsle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci, 21 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı

Aksaray'da atletizm turnuvasından dönen lise öğrencilerini taşıyan minibüsle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci, 21 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:08
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Minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı

AKSARAYKaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 56'ncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Ali Harzem 41 MA 0032 plakalı minibüsüyle, lise öğrencilerini taşıyan Tuncer Çınar (63) yönetimindeki 27 ACB 281 plakalı minibüsü sollamak istedi. Harzem direksiyon kontrolünü yitirince, aracı Çınar'ın minibüsüne çarptı. Çarpışma sonucu iki minibüs de şarampole devrildi. Kazada, İstanbul'daki atletizm turnuvasından Gaziantep'e dönen 17 lise öğrencisi ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan öğrenci kafilesi sorumlusu Yusuf Pürçek, "Sporcu kafilesi olarak İstanbul'dan çıktık Gaziantep'e gidiyorduk. Gelirken soldan giden araç bir anda sağa doğru direksiyonu kırdı. Bizim şoför de ona çarpmamak için direksiyonu kırınca yandan çarpıştık ve şarampole devrildik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Minibüs DevrildiKazaAksaray
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